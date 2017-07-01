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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Благодаря усилиям городских властей только за два года более тысяча семисот пятидесяти одесских семей справили долгожданное новоселье!

Категория: Новости


Благодаря усилиям городских властей только за два года более тысяча семисот пятидесяти одесских семей справили долгожданное новоселье!

Такую информацию озвучил в ходе сессии горсовета член фракции «Украинской Морской партии Сергея Кивалова» Николай Крикливый.

По ено словам, «..за период 2014-2016гг. в Одессе при активном содействии городских властей было сдано в эксплуатацию более тридцати долгостроев, в которых смогли въехать в уже давно выкупленные ими квартиры тысяча семьсот пятьдесят пять одесских семей!»

Это, пожалуй, лучшее достижение в Украине!

При этом, как особо отметил депутат, муниципалитет продолжает активно способствовать введению в эксплуатацию и других городских долгостроев. В результате новую «крышу над головой» смогут получить еще около трех тысяч семей одесситов.

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Благодаря усилиям городских властей только за два года более тысяча семисот пятидесяти одесских семей справили долгожданное новоселье!
Благодаря усилиям городских властей только за два года более тысяча семисот пятидесяти одесских семей справили долгожданное новоселье!
Благодаря усилиям городских властей только за два года более тысяча семисот пятидесяти одесских семей справили долгожданное новоселье!
Благодаря усилиям городских властей только за два года более тысяча семисот пятидесяти одесских семей справили долгожданное новоселье!
Благодаря усилиям городских властей только за два года более тысяча семисот пятидесяти одесских семей справили долгожданное новоселье!
Благодаря усилиям городских властей только за два года более тысяча семисот пятидесяти одесских семей справили долгожданное новоселье!
Благодаря усилиям городских властей только за два года более тысяча семисот пятидесяти одесских семей справили долгожданное новоселье!
Благодаря усилиям городских властей только за два года более тысяча семисот пятидесяти одесских семей справили долгожданное новоселье!
Благодаря усилиям городских властей только за два года более тысяча семисот пятидесяти одесских семей справили долгожданное новоселье!
Благодаря усилиям городских властей только за два года более тысяча семисот пятидесяти одесских семей справили долгожданное новоселье!
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