Благодаря усилиям городских властей только за два года более тысяча семисот пятидесяти одесских семей справили долгожданное новоселье!

Такую информацию озвучил в ходе сессии горсовета член фракции «Украинской Морской партии Сергея Кивалова» Николай Крикливый.

По ено словам, «..за период 2014-2016гг. в Одессе при активном содействии городских властей было сдано в эксплуатацию более тридцати долгостроев, в которых смогли въехать в уже давно выкупленные ими квартиры тысяча семьсот пятьдесят пять одесских семей!»

Это, пожалуй, лучшее достижение в Украине!

При этом, как особо отметил депутат, муниципалитет продолжает активно способствовать введению в эксплуатацию и других городских долгостроев. В результате новую «крышу над головой» смогут получить еще около трех тысяч семей одесситов.