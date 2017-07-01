Фракция «Украинской морской партии Сергея Кивалова» держит под контролем ситуацию, сложившуюся с жилым домом в Книжном переулке

Как рассказал в ходе состоявшейся сессии горсовета представитель фракции «Украинской Морской партии Сергея Кивалова» Светлана Осауленко, к ней обратились жители здания по адресу Книжный переулок, 13. Который стал не просто аварийным, но и буквально опасным для жизни.

По ее словам, она от имени фракции обратилась по этому поводу к руководству города и депутатскому корпусу. В результате профильная комиссия горсовета смогла провела выездное заседание, после чего ситуация была взята на контроль.

И, по ее словам, уже есть результаты. Городские власти активно ищут инвестора дело приведения дома в порядок, а с жилищный вопрос его жителе находится в стадии решения.

Светлана Осауленко поблагодарила своих коллег депутатов и работников муниципалитета за понимание и активную позицию в решении столь важного для людей вопроса.

Добавим, что по информации первого вице-мэра Анатолия Орловского, инвестор для приведения дома в порядок и его реконструкции уже найден, а с жильцами ведутся переговоры о предоставлении им другого жилья. «Каждой семье предлагают по нескольку вариантов!»- отметил чиновник.