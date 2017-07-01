Одним почетным гражданином Одессы стало больше

Им стала известный одесский кинорежиссер Кира Мураьтова.

Такое решение единогласно приняли депутаты городского совета на прошедшей накануне сессии.

Как стало известно нашему корреспонденту, инициатором предоставления ей этого почетного статуса стало одесское отделение Национального союза кинематографистов.

Как было отмечено в ходе сессии , это звание присвоено Кире Муратовой «… за выдающиеся творческие успехи и весомый вклад в развитие кинематографии и большие личные заслуги перед родным городом!»

Отметим, что за присвоение ей звания Почетного гражданина города проголосовали все пятьдесят девять депутатов, которые на тот момент были зарегистрированы в зале.

Добавим, что в отличие лот большинства других Почетных граждан Одессы, Кира Муратова на церемонии присвоения не присутствовала.