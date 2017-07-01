Михаилу Саакашвили в Украине больше ничего не «светит»?

Соответствующий указ подписал накануне президент Украины Петр Порошенко. Об этом первым сообщил в соцсетях депутат парламента Игорь Мосийчук.

Согласно имеющейся информации, это объясняется тем, что он получил гражданство «…в следствие обмана, сознательного предоставления неправдивых сведений или фальшивых документов!»

Якобы Михаил Саакашвили при получении гражданства заявил, что не подвергался уголовному преследованию, скрыв, тем самым, информацию о тех уголовных делах, которые были открыты против него в Грузии.

Отметим, что информацию о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства подтверждает и Государственная миграционная служба.

Что же касается самого «виновника торжества», то его пресс-служба пока заявляет, что ей о лишении гражданства патрона ничего не известно.

Впрочем, ранее сам Михаил Саакашвили уже рассказал, что намерен делать в случае вынужденной потери украинского гражданства. По его словам, «…ничего, буду сидеть здесь, в Киеве, никаких проблем. Буду сидеть без гражданства. Буду просто ходить по Майдану. Я живу тут, неподалеку!»

Напомним, что гражданство Михаил Саакашвили получил из рук Президента Петра Порошенко 30 мая 2015 года в Одессе, одновременно с вступлением в должность губернатора Одесской области.