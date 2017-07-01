Безнаказанность порождает вседозволенность

Справедливость этого известного правила в очередной раз подтвердила ситуация вокруг Ширяевского суда.

После того, как на прошлой неделе блокада здания суда и принудительный «разговор по душам с одним из судей прошел для т.н. «активистов из организации «Украина — це ми» практически безнаказанно, они решили накануне повторить свой «наезд».

Только уже на более высоком уровне – уже не ограничиваясь одними автомобильными покрышками, а добавив в комплект баллоны со слезоточивым газом и даже бутылки с т.н. «молотовским коктейлем».

Правда, на сей раз все сразу пошло не так гладко. Как только блокировавшие здание «пришельцы» решили ворваться внутрь, их встретили вполне спортивного типа активисты иной ориентации. Между ними произошел ряд столкновений, которые были не сразу и неохотно, но все же прекращены полицейскими.

Впрочем, начав исполнять свои прямые обязанности, правоохранители похоже вошли во вкус и задержали сначала двух, затем еще трех, а, в конечном итоге, одиннадцать человек. Во главе с лидером «Мыцеукраинцев» Виталием Голодком.

По имеющейся информации, в настоящее время решается вопрос о квалификации совершенных ими действий.

По неофициальной информации, правоохранители склоняются к тому, чтобы квалифицировать все происшедшее, как хулиганство. Во всяком случае, подавляющее большинство подобных организованных беспорядков в Одесском регионе за последние годы были квалифицированы именно так.