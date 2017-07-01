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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Если вам звонят и намекают на взятку от имени налоговиков –это не провокация, это мошенничество!

Категория: Новости


Если вам звонят и намекают на взятку от имени налоговиков –это не провокация, это мошенничество!

По информации сотрудников управления Государственной Фискальной службы в Одесской области, неизвестные мошенники звонят предпринимателям и от имени руководства ГФС требуют взятки.

Реальное руководство ГФС настаивает, что эти «звонари» не имеют к ним никакого отношения.

Они настоятельно рекомендуют ни в коем случае не реагировать на такие предложения.

И сообщать о  происшедшем в управление внутренней безопасности ГФС в Одесской области которое располагается на улице Мечникова ,59.



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