Если вам звонят и намекают на взятку от имени налоговиков –это не провокация, это мошенничество!

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
По информации сотрудников управления Государственной Фискальной службы в Одесской области, неизвестные мошенники звонят предпринимателям и от имени руководства ГФС требуют взятки.
Реальное руководство ГФС настаивает, что эти «звонари» не имеют к ним никакого отношения.
Они настоятельно рекомендуют ни в коем случае не реагировать на такие предложения.
И сообщать о происшедшем в управление внутренней безопасности ГФС в Одесской области которое располагается на улице Мечникова ,59.