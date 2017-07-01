Если вам звонят и намекают на взятку от имени налоговиков –это не провокация, это мошенничество!

По информации сотрудников управления Государственной Фискальной службы в Одесской области, неизвестные мошенники звонят предпринимателям и от имени руководства ГФС требуют взятки.

Реальное руководство ГФС настаивает, что эти «звонари» не имеют к ним никакого отношения.

Они настоятельно рекомендуют ни в коем случае не реагировать на такие предложения.

И сообщать о происшедшем в управление внутренней безопасности ГФС в Одесской области которое располагается на улице Мечникова ,59.