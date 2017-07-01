Одесский горсовет разглядел угрозу терроризма

Депутаты горсовета приняли решение выдать СБУ средства на борьбу с терроризмом. Сразу пять миллионов гривен.

Такое решение принято на состоявшейся накануне сессии.

Как рассказал секретарь городского совета Алексей Потапский, «… средства выделены на основании письменного обращения руководителя регионального управления СБУ!»

По его словам, они пойдут на покупку автомобилей, спецсредств и горюче-смазочных материалов.

Отметим, что часть депутатского корпуса высказывалась против такого решения, мотивируя свою рачительность тем, что финансирование борьбы с терроризмом является прерогативой государственных, а не областных властей.

Однако, «пораскинув мозгами» и дав волю своему воображению, абсолютное большинство присутствующих на сессии депутатов решили не скупиться, предпочтя подставить родной спецслужбе плечо, а не ногу.