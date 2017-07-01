Пожар уничтожил сено единственного производителя молока в Ивановском районе Одесской области.
Большой ангар с сеном, принадлежащий сельхозпредприятию "Правда", загорелся в ночь на 26 июля. Пожарным из Ивановки удалось оперативно затушить огонь.
Специалисты сельхозпредприятия с сожалением говорят, что спасенная часть сена для корма не пригодна, поскольку пропитана дымом и коровы его есть не будут.
Сельхозпредприятие лишилось около 200 тонн хороших кормов.
Небольшой запас, чтобы прокормить коров, у "Правды" есть. Кроме того, фермеры рассчитывают на новый укос люцерны.
Отметим, что из всех сельхозпредприятий Ивановского района только здесь продолжают заниматься производством молока.