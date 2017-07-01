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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Одесской области военкома будут судить за взятку

Категория: Новости

В Одесской области военкома будут судить за взятку

Военная прокуратура закончила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт относительно заместителя военного комиссара Килийского района Одесской области Сергея Демченко, который также является депутатом горсовета Килии от Партии конкретных дел .

47-летнего майора подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 368 УК Украины, сообщили в военной прокуратуре.  

По данным следствия, он вымогал у отца военнообязанного 300 долларов США. За эти деньги офицер обещал направить парня на срочную службу в ВМС Украины. Задержали заместителя военкома 24 апреля 2017 года.

Ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Дело будет рассматривать Килийский районный суд области.



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