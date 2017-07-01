Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили автомобиль, который находился в международном розыске

Автомобилем управлял 48-летний гражданин Республики Молдова. Он, вместе со своей женой, направлялся из столицы Молдовы на отдых в Одессу, через пункт пропуска «Кучурган», но на границе пограничники неприятно удивили путешествующих известием о том, что их автомобиль находится в международном розыске.

Во время проверки транспортного средства молдавской регистрации, 1994 года выпуска, сработала база данных Интерпола. Было установлено, что автомобиль еще в 2003 году похитили в РФ. Оказалось, что человек приобрел автомобиль только в прошлом году и даже не подозревал что с автомобилем имееются проблемы, ведь предыдущий владелец уверял, что с машиной все в порядке.

Сейчас выявленное авто передали Нацполиции в Одесской области, по данному факту проинформировали Укрбюро Интерпола в г.Киев.