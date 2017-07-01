 
Информация к новости
  • Просмотров: 68
  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили автомобиль, который находился в международном розыске

Категория: Новости

Вчера, 26 июля, пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили автомобиль «Mercedes», который находился в международном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе отряда.

Автомобилем управлял 48-летний гражданин Республики Молдова. Он, вместе со своей женой, направлялся из столицы Молдовы на отдых в Одессу, через пункт пропуска «Кучурган», но на границе пограничники неприятно удивили путешествующих известием о том, что их автомобиль находится в международном розыске.

Во время проверки транспортного средства молдавской регистрации, 1994 года выпуска, сработала база данных Интерпола. Было установлено, что автомобиль еще в 2003 году похитили в РФ. Оказалось, что человек приобрел автомобиль только в прошлом году и даже не подозревал что с автомобилем имееются проблемы, ведь предыдущий владелец уверял, что с машиной все в порядке.

Сейчас выявленное авто передали Нацполиции в Одесской области, по данному факту проинформировали Укрбюро Интерпола в г.Киев.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 