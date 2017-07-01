В селе Курортное Белгород-Днестровского района горела база отдыха

В селе Курортное Белгород-Днестровского района на одной из баз отдыха в помещении кухни произошло возгорание газового баллона. Обстоятельства и причины происшествия устанавливает полиция.

К счастью, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.

После того, как пожар был локализован специалистами ГСЧС, следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского ОП начала свою работу по выяснению причин и обстоятельств инцидента.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области, проверкой было установлено, что газовый баллон в помещении кухни загорелся в результате неосторожного обращения.

По данному факту материалы зарегистрированы в установленном законом порядке.