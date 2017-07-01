На одесском вокзале посреди ночи ограбили иностранца

Этой ночью в Одессе задержали 41-летнего мужчину, который ограбил туриста. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы.

Около 1:00 к правоохранителям обратился мужчина, который рассказал, что у него украли сумку. В ней находились личные вещи, паспорт, билеты и все деньги потерпевшего. Он рассказал, что это произошло, когда он находился в зале ожидания на вокзале.

Просмотрев видео с камер видеонаблюдения, патрульный начали поиск грабителя. Не далеко от вокзала они заметили мужчину, который имел похожую внешность. В ходе обыске у него нашли вещи потерпевшего.

«Заявителя и 41-летнего задержанного сопровождали в отделение полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств», — говорится в сообщении.