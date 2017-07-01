Прикрываясь благотворительностью мошенники присвоили более 100 тысяч гривен

Житель Одессы создал фиктивный благотворительный фонд и от имени чиновников Одесской облгосадминистрации собирал деньги с предпринимателей Одессы и Одесской области на нужды АТО.

Представителям правоохранительных органов удалось задержать мошенника. В ходе следственных мероприятий установлено – мужчина действовал не один, а вместе с несколькими киевлянами. Злоумышленники отправляли на email письма с указание поддельных реквизитов, куда необходимо перечислить средства. Деньги снимали в банкоматах и тратили их на себя.

За полгода такой деятельности они успели обмануть руководство 10 предприятий, а сбор помощи для украинских военнослужащих и раненных составил более 100 тысяч гривен.

В ходе обыска в доме задержанного были найдены и изъяты компьютерная техника, чёрная бухгалтерия и банковские карты. По данному факту возбуждено уголовное дело и ведётся поиск лиц, причастных к данному преступлению.