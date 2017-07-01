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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Одессит получал посылки с наркотиками в номер гостиницы

Категория: Новости

Одессит получал посылки с наркотиками в номер гостиницы

Одессит получал по почте особо опасные наркотики в картриджах от электронных сигарет. Посылки приходили на адрес гостиницы, а их содержимое затем продавалось наркоманам. 

Одессит в сговоре с подельником незаконно переправил на территорию Украины более 25 кг особо опасного наркотика. По почте оформлялись посылки, в которых лежали картриджи для электронных сигарет. В каждом из них находилось по 85 г смолы каннабиса.

В целях конспирации при оформлении посылки использовались копии поддельных документов на вымышленных лиц, а адресатом была комната одной из гостиниц в Одессе, которую снимали только для получения наркотиков.

Всего 42-летнему одесситу удалось таким образом переправить 300 "картриджей". На данный момент уголовное дело передано в суд.



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