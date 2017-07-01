Разгадывание кроссвордов замедляет старение мозга

У любителей головоломок значительно улучшается память и концентрация внимания.

У всех людей с годами снижается память. Чтобы ее улучшить, специалисты советуют много читать, изучать иностранные языки, разгадывать кроссворды, заниматься физкультурой, ведь физические нагрузки улучшают кровообращение, в том числе в мозге. Но последнее исследование ученых из Университета Эксетера и Королевского колледжа Лондона доказало, что наиболее полезно именно разгадывание кроссвордов. Это занятие, по мнению специалистов, может остановить старение мозга на десять лет.

Специалисты проанализировали данные более 17 тысяч человек и выявили, что люди, которые часто разгадывали кроссворды, лучше других справились с тестами: быстро и точно выполнили девять когнитивных заданий. Таким образом ученые проверяли концентрацию внимания, способность к рассуждениям и память участников эксперимента. Специалисты говорят, что тренировать мозг особенно полезно пожилым людям.

Ученые в последнее время спорят о пользе мобильных приложений для тренировки памяти: одни говорят, что они эффективны, а другие утверждают, мол, эти новомодные программы не улучшают когнитивные показатели. Однако точно известно, что ухудшают память… диеты. Поэтому важно полноценно питаться, включать в рацион активизирующие работу мозга рыбу, мидии, креветки, яйца, мультизерновой хлеб, овощи, фрукты и черный шоколад.