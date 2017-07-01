Одесский «Большевик» ждет новая жизнь?

Сразу две новых транспортных развязки намерены построить в районе района «Большевику», который ранее относился к одному из самых депрессивных в городе.

Как рассказал на заседании исполкома вице-мэр Петр Рябоконь, речь идет о строительстве двух эстакад над железнодорожными путями на улице Степовой и Балтской дороге.

«Согласно Зонингу, район «Большевика» относится к зонам высотной застройки. Здесь может возникнуть новый современный микрорайон со школами и детскими свадами, но до сих пор все упиралось в отсутствии транспортных развязок!»

Ведь до сих пор единственный скоростной проезд через железнодорожные пути находится в районе Ярмарочной площади.

«При хорошей транспортной развязке оживают целые микрорайоны!» -согласился с подчиненным городской голова Геннадий Труханов.

Он так жен напомнил, что на «Большевике « имеется обширная промзона, которая может быть использована для создания, скажем , технопарков.

Нот только при наличии достойных транспортных развязок.

Поэтому мэр дал указание, чтобы проектно-сметная документация необходимых работ начала готовиться незамедлительно.