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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Против участников состоявшегося накануне нападения на Ширяевский суд возбуждено уголовное производство

Категория: Новости


Против участников состоявшегося накануне нападения на Ширяевский суд возбуждено уголовное производство

По информации ГУНП в Одесской области, оно ведется по части 4 статьи 296 УК Украины(хулиганство).

По информации советника начальника ГУНП в Одесской области Руслана Форостяка, восемь из одиннадцати задержанных помещены в СИЗО.

Трое отпущены , однако продолжают оставаться фигурантами дела.

Напомним, что накануне т.н. «активисты» организации «Украина-це ми» заблокировали Ширяевский суд, после чего ворвались внутрь и устроили беспорядки в здании, причем с применением как баллонов со слезоточивым газом, так и бутылок с «молотовским кокетейлем».

Вначале полицейские не применяли адекватных действий, но затем все же задержали одиннадцать наиболее человек, включая лидера организации Виталия Голодка.

                                        

 



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