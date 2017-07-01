Городской исполком выделил для городских ОСМД дополнительно пять миллионов гривен

Такое решение было принято по инициативе руководителя департамента городского хозяйства Александра Козловского.

Данного вопроса не было в первоначальной повестке дня и он был внесен с голоса. Как объяснил руководитель департамента, это связано с тем, что данное решение необходимо принять безотлагательно.

«…в настоящее время заключены уже более трехсот договоров о проведении ремонтных работ в домах ОСМД. На эти цели выделено тридцать миллионов гривен.

Но теперь есть необходимость заключить еще шестьдесят четыре таких договора.

Именно на это требуются пять миллионов гривен, которые будут направлены прежде всего, на ремонт инженерных коммуникаций и лифтового хозяйства.

Отметим, что по информации первого вице-мэра Анатолия Орловского, на сегодняшний день в Одессе при активном содействии муниципалитета создано уже 1228 ОСМД.

Которым мэрия и районные администрации продолжают оказывать помощь, включая не только проведение ремонтных работ, но и обучение руководства Объединений.

По его убеждению, такой масштабного содействия ОСМД нет больше ни в одном городе Украины.