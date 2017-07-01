В Одессе откроется крупнейший в Украине нефрологический центр

Прием открытие его состоится уже осенью нынешнего года.
Соответствующий меморандум подписал с немецкой компанией Губернатор Одеской области Маким Степанов.
По его слвоам, немецкий партнер Одесской области - компания «Фрезениус Медикал Кер»является лидеров в производстве техники для диализа. Она готова бесплатно посьтавить медицинское оборудование на сорок пять миллионов гривен.
В первую очередь, сорок аппаратов для искусственного диализа.
Это будет самый большой и современный центр гемодиализа в Украине, способный принять до шестисот пациентов.
«Сейчас в Одесской области вопрос с диализом стоит очень остро. Его ждут более сотни больных, для которых эта процедура-вопрос жизни!» -отметил губернатор.
А после введения в эксплуатацию нового центра его мощностей хватит всем.
Отметим, что строительство центра должно быть завершено уже к 1 октября.