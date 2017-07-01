В Одессе откроется крупнейший в Украине нефрологический центр

Прием открытие его состоится уже осенью нынешнего года.

Соответствующий меморандум подписал с немецкой компанией Губернатор Одеской области Маким Степанов.

По его слвоам, немецкий партнер Одесской области - компания «Фрезениус Медикал Кер»является лидеров в производстве техники для диализа. Она готова бесплатно посьтавить медицинское оборудование на сорок пять миллионов гривен.

В первую очередь, сорок аппаратов для искусственного диализа.

Это будет самый большой и современный центр гемодиализа в Украине, способный принять до шестисот пациентов.

«Сейчас в Одесской области вопрос с диализом стоит очень остро. Его ждут более сотни больных, для которых эта процедура-вопрос жизни!» -отметил губернатор.

А после введения в эксплуатацию нового центра его мощностей хватит всем.

Отметим, что строительство центра должно быть завершено уже к 1 октября.