Регистрация прав- залог стабильности аграриев при реализации земельной реформы

С целью информирования населения Государственное предприятие «Центр обслуживания граждан» информирует, что на сегодняшний день вопрос о проведении земельной реформы касательно продажи земель сельскохозяйственного назначения предусмотрен в обязательствах Киева перед Международным валютным фондом (МВФ).

Подписи под обновленным Меморандумом о сотрудничестве Украины с МВФ поставили президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, министр финансов Александр Данилюк и глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества является либерализация рынка земли, в том числе продажа земель сельскохозяйственного назначения. С этой целью была создана рабочая группа с участием соответствующих министерств, которые, в сотрудничестве со Всемирным банком разрабатывают законопроект для того, чтобы открыть рынок земли и разрешить продажу земли при надлежащих мерах предосторожности.

На сегодняшний день существует множество мнений и аргументов как «ЗА» так и «ПРОТИВ» открытия рынка земель сельхозназначения. Вопрос отмены моратория на продажу земель сельхозназначения—многогранный. У каждой из сторон есть свои веские аргументы.

Целью данной статьи является информированность населения о рисках наступления неблагоприятных последствий, связанных с «расконсервацией» земель сельхозназначения без гарантированной защиты прав как собственников так и арендаторов земель со стороны государства.

Необходимо отметить, что по статистическим показателям, площадь земель сельхозназначения в Украине—42 млн.га, из которых площадь черноземов—28 млн.га (одна из крупнейших в мире).

Украинские аграрные предприятия доказали свою эффективность на международной арене, занимая топовые позиции в экспорте подсолнечного масла, зерновых, сои и т. д.

Подавляющая часть как крупных агрохолдингов так и мелких предпринимателей заинтересована в прозрачном механизме долгосрочной аренды с гарантированной защитой интересов арендатора со стороны государства.

В свою очередь необходимым условием гарантированной защиты интересов арендатора со стороны государства является регистрация права аренды земельных участков в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество.

Ничто иное, как факт регистрации имущественного права аренды на земельный участок свидетельствует что данное право признает государство.

В процессе регистрационных действий государственный регистратор устанавливает, в частности:

– соответствие заявленных прав и поданных документов требованиям законодательства;

– отсутствие противоречий между заявленными и уже зарегистрированными правами;

– наличие ограничений прав на недвижимое имущество и т. д.

В своей деятельности государственное предприятие «Центр обслуживания граждан» как субъект государственной регистрации имущественных прав неоднократно сталкивалось с проблематикой заключения договоров аренды земли между собственником и несколькими аграрными компаниями в отношении одного земельного участка, а также заключением договоров аренды, стороной по которому выступало лицо (арендодатель) без надлежащих на то правовых оснований, в частности, наличия права на распоряжение соответствующим земельным участком.

Данные обстоятельства порождают ряд негативных правовых и экономических последствий как для собственников земельных участков так и для арендаторов, при этом, что данные юридические факты возникают лишь по одной причине—отсутствие волеизъявления как собственников так и арендаторов в регистрации имущественных прав на недвижимость.

Что произойдет в случае снятия моратория на земли сельхозназначения и их отчуждения собственниками при наличии незарегистрированных договоров аренды земли? —делать соответствующие выводы Вам!

Таким образом, с целью прозрачности механизма реализации долгосрочной аренды, гарантированной защиты интересов аграриев со стороны государства, недопущения и минимизации риска рейдерских захватов считаем должным обратить внимание населения о необходимости зарегистрировать свои имущественные права в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество до снятия моратория на продажу земель сельхозназначения.