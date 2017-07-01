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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Рассадник инфекций превратят в детский сад!

Категория: Новости


Рассадник инфекций превратят в детский сад!

Одесской городской исполком принял решение о начале реконструкции нежилого здания в переулке Каркашадзе 4, где ране размещался детский сад.

Как было отмечено на исполкоме, там ранее находился  детский сад, но вот уже на протяжении двенадцати лет здание стоит заброшенной и стало пристанищем для бомжей и буквально рассадником инфекций.

Причем бороться с этим было фактически невозможно, поскольку обитатели зданиясразу же сбивали устнавливаемые замки и возвращались в привычную среду обитания.

Теперь там будет восстановлено дошкольное учреждение. Как отметил гороской голова Геннадий Труханов, по этому поводу не может быть никаких сомнений.

По его словам, эскизный проект уже есть .



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