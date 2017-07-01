Управление бюджетом в ручном режиме чревато масштабным кризисом

В последние дни своей работы перед каникулами депутаты, утвердив изменения к Государственному бюджету на 2017 год, предусмотрели 14 млрд грн на покрытие субсидий. Но в распределении средств для коммунальных льгот возник странный перекос. Так, одним регионам объемы запланированных субвенций урезали, другим - добавили. В большинстве своем от такого «неравенства» пострадали южные регионы. Так, субвенция для Одесской области уменьшена на 140 млн грн, для Николаевской – на 65 млн грн, для Херсонской – на 325 млн грн. Пострадали также Полтавская область - ей субвенцию уменьшили на 670 млн грн и Киевская область — на 910 млн грн. Зато субвенции на покрытие субсидий для Волынской области увеличили на 50 млн, Житомирской - на 150 млн, Закарпатской и Львовской областей - по 100 млн грн каждой.
О том, что Одесская область получила на треть меньше от запланированного, сообщила на совещании в мэрии главный финансист Одессы Светлана Бедрега: «Ожидали увеличения поступлений по льготам и субсидиям на 378 миллионов, а в ходе голосования нам уменьшили эту цифру на 140 миллионов». Озвучила руководитель финведомства и печальные последствия такого решения: «Регион в целом получит 230 миллионов гривен. А по Одессе долг перед поставщиками уже составляет 190 миллионов гривен. Таким образом, все расходы снова не покрываются из государственного бюджета». А это значит, что качественная подготовка к отопительному сезону под вопросом. Тем более, что на последнем заседании профильного регионального штаба было объявлено - область готова к холодам на 50%.
Депутат отмечает, что, к сожалению, с таким подходом к формированию бюджета новый пересмотр главного финансового документа страны неизбежен.