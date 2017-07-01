Управление бюджетом в ручном режиме чревато масштабным кризисом

В последние дни своей работы перед каникулами депутаты, утвердив изменения к Государственному бюджету на 2017 год, предусмотрели 14 млрд грн на покрытие субсидий. Но в распределении средств для коммунальных льгот возник странный перекос. Так, одним регионам объемы запланированных субвенций урезали, другим - добавили. В большинстве своем от такого «неравенства» пострадали южные регионы. Так, субвенция для Одесской области уменьшена на 140 млн грн, для Николаевской – на 65 млн грн, для Херсонской – на 325 млн грн. Пострадали также Полтавская область - ей субвенцию уменьшили на 670 млн грн и Киевская область — на 910 млн грн. Зато субвенции на покрытие субсидий для Волынской области увеличили на 50 млн, Житомирской - на 150 млн, Закарпатской и Львовской областей - по 100 млн грн каждой.

О том, что Одесская область получила на треть меньше от запланированного, сообщила на совещании в мэрии главный финансист Одессы Светлана Бедрега: «Ожидали увеличения поступлений по льготам и субсидиям на 378 миллионов, а в ходе голосования нам уменьшили эту цифру на 140 миллионов». Озвучила руководитель финведомства и печальные последствия такого решения: «Регион в целом получит 230 миллионов гривен. А по Одессе долг перед поставщиками уже составляет 190 миллионов гривен. Таким образом, все расходы снова не покрываются из государственного бюджета». А это значит, что качественная подготовка к отопительному сезону под вопросом. Тем более, что на последнем заседании профильного регионального штаба было объявлено - область готова к холодам на 50%.



«Если коммунальные предприятия, благодаря полученной субвенции, погасят все долги перед поставщиками энергоносителей, то у них практически не останется оборотных средств на подготовку к отопительному сезону. А когда бюджетные деньги снова исчерпаются, у них опять начнут расти долги, а в собесах - проблемы с начислением субсидий населению»

«Что дальше? Распределили регионам дополнительную субвенцию в июле, накопят еще средства – опять добавят? Такой способ бюджетного планирования вызывает серьезные опасения. А что будет, если дополнительных средств в бюджете не найдется? Жителей страны обрекут на замерзание в холодных квартирах в лютую стужу? Правительство управляет бюджетом исключительно в ручном режиме, а это значит, что любая ошибка чревата и новым масштабным кризисом»

, - отмечает депутат Одесского областного совета Виктор Баранский. Впрочем, эксперты предупреждали, что дополнительных 14-15 млрд грн на субвенции хватит в лучшем случае до октября.Депутат отмечает, что, к сожалению, с таким подходом к формированию бюджета новый пересмотр главного финансового документа страны неизбежен., - отмечает депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.