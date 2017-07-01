Город предоставил квартиру семье мальчика, потерявшего ноги под трамваем

Соответствующее решение принял накануне городской исполком.

Квартира находится на первом этаже на улице Косвенной, досталась городу в разрушенном состоянии.

Как было продемонстрировано собравшимся на слайдах, квартира полностью реконструирована и подготовлена для проживания человека с ограниченными возможностями. В ней, в частности, нет ни одного порога, и на выходе на улицу сооружен специальный пандус.

Как выяснилось, на проведение капитального ремонта квартиры ушло около трех месяцев.

К сожалению, этого счастливого момента семье искалеченного ребенка и ему самому пришлось ждать три с половиной года. Все это время проживая на седьмом этаже общежития.