Город предоставил квартиру семье мальчика, потерявшего ноги под трамваем

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Соответствующее решение принял накануне городской исполком.
Квартира находится на первом этаже на улице Косвенной, досталась городу в разрушенном состоянии.
Как было продемонстрировано собравшимся на слайдах, квартира полностью реконструирована и подготовлена для проживания человека с ограниченными возможностями. В ней, в частности, нет ни одного порога, и на выходе на улицу сооружен специальный пандус.
Как выяснилось, на проведение капитального ремонта квартиры ушло около трех месяцев.
К сожалению, этого счастливого момента семье искалеченного ребенка и ему самому пришлось ждать три с половиной года. Все это время проживая на седьмом этаже общежития.