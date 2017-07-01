«Активисты», штурмовавшие накануне здание Ширяевского суда, сами были ранее судимы

Во всяком случае, по информации советника начальника ГУНП в Одесской области Руслана Форостяка, это касается шестерых из одиннадцати задержанных участников беспорядков.

Причем судимы они были отнюдь не по политическим и даже не по экономическим статьям.

Как сообщает Руслан Форостяк, «…они проходили по статьям 185,187,190 и 263 Ук Украины .Т.е. за разбойные нападения, мошенничество и хранение оружия и взрывчатки!

Денежное вознаграждение за участие в хулиганских действиях было в диапазоне 1000-2000 гривен!» при этом советник выразил сомнение в том, что удастся установить и наказать организаторов этих преступных действий.

Напомним, что накануне несколько десятков «активистов» общественной организации «Украина-це ми» под руководством Виталия Голодка блокировали Ширяевский суд, попытались взять его штурмом и даже чуть былоне сожгли при помощи бутылок с «молотовским коктейлем».

В результате одиннадцать наиболее активных «активистов» были задержаны, восемь из которых остаются в СИЗО.

Начато уголовное производство по статье 296 УК Украины (хулиганство).