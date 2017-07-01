Суд вернул пляж на 13 ст. Большого Фонтана одесситам

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск прокуратуры к физическому лицу-предпринимателю о расторжении договора аренды части берегозащитных сооружений на 13 ст. Большого Фонтана.

Согласно материалам дела, арендатор стал систематически не выполнять свои обязательства. Так, предприниматель не оформил паспорт пляжа на его открытие и функционирование, разместил временные деревянные сооружения. Кроме этого, на пляже отсутствует медицинский пункт.

Отметим, площадь спорного участка составляет 1500 м2, а стоимость, согласно экспертной оценки, – 1,6 млн гривен.