Центр Одессы перекроют из-за ремонта теплотрассы

В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы на некоторых участках улично-дорожной сети Одессы будет закрыто движение автотранспорта.

Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В частности, перекроют улицу Пастера:

— на участке между ул. Торговой и пер. Сеченова, с 08.00 10 августа 2017 года до 20:00 20 сентября 2017 года;

— на участке между ул. Сеченова и ул. Старопортофранковской, с 08:00 30 августа 2017 года до 20:00 30 сентября 2017 года.

Возможность проезда автотранспорта на перекрестках вышеуказанных улиц остается.

В связи с возобновлением движения автотранспорта на пересечении ул. Балковской – Пересыпский мост – ул. Черноморского казачества c 28 июля 2017 г. будет восстановлена ранее существовавшая схема организации дорожного движения по ул. Одария и ул. Церковной.

На указанных улицах будет осуществляться двухстороннее движение транспорта.

Также c 28 июля 2017 г. будет восстановлено движение автотранспорта по спуску Маринеско, в районе Пересыпского моста.