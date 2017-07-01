В Верховный суд Украины попадают четыре одессита: среди них - судья, отдавший часть Ланжерона дельфиноводам

Четыре одессита выиграли конкурс в обновленный Верховный суд Украины.

Они заняли соответствующие места в рейтинге 320 кандидатов на должности судей ВСУ, 120 из которых наденут мантии. Напомним, в результате реформы Верховный суд должен заменить как кассационная инстанция все существующие с 2010 года высшие специализированные суды — по рассмотрению гражданских и уголовных дел, административный и хозяйственный.

В административной палате Верховного суда будут работать профессор Международного гуманитарного университета Татьяна Анцупова и судья Одесского апелляционного административного суда Александр Золотников, который принимал решение о закрытии популярного одесского телеканала АТВ

В кассационный хозсуд ВСУ попал доцент Одесской национальной юракадемии Егор Краснов, а в гражданский — судья Приморского райсуда Одессы Сергей Погребной.

Последний хорошо известен нашим читателям. В 2011 году его пытались уволить за нарушение присяги. В 2012 году Погребной признал право собственности группы физлиц (совладельцев дельфинария «Немо») на набережную Ланжерона, построенную якобы в дар городу. Таким образом, был фактически приватизирован участок одесского побережья. Прокуратура назвала решение Погребного неправосудным.

Судья Погребной является настоящим латифундистом. Ему и членам семьи, как следует из декларации, принадлежат пять земельных участков общей площадью более 20 тысяч кв.м! Также у Погребного три квартиры (102,5 кв.м., 136,1 кв.м. , 24,65 кв.м.) и два дачных домика 107,4 кв.м. и 97,9 кв.м. Ездит судья на автомобиле «Фольсваген Туарег» 2010 г.

Всего в конкурсе на замещение 120 судейских должностей участвовало 653 человека, в том числе 28 наших земляков. 15 из них являются действующими судьями.

Конкурс начался 7 ноября 2016 года. Его участники сдали профессиональные и психологические тесты, прошли спецпроверку и собеседования.

По результатам отбора Высшая квалификационная комиссия судей направит список из 120 кандидатов в Высший совет правосудия, который будет принимать решение о формировании обновленного ВСУ.