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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Одессе одна взятка «убила» сразу две карьеры

Категория: Новости


В Одессе одна взятка «убила» сразу две карьеры

Сотрудники СБУ и Прокуратуры одесской области разоблачили коррупционера в «дружных рядах» Укртрасбезпеки».

По информации пресс-службы Прокуратуры, чиновник был взят , что называется, на горячем», когда получал взятку в размере 1500 долларов.

По информации ведомсятва, эти деньги он требовал якобы за то, чтобы дать разрешение на выход в море судна без проверки данных о его техническом состоянии.

Начато уголовное производство по части 3 статьи 368 УК Украины( получение неправомерной выгоды, совмещенное с вымогательством).

Добавим, что по имеющейся информации, за прокол» подчиненного пострадал и руководитель «Укртрансбезпеки» в одесской области Николай Чекал.

Во всяком случае, руководитель ведомства Михаил Ноняк сообщил о решении об  увольнении  чиновника сна своей странице в соцсетях.



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