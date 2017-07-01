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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

В Одессе появится наконец качественно и капитально отремонтированный железнодорожный вагон. Правда, всего один

Категория: Новости


В Одессе появится наконец качественно и капитально отремонтированный железнодорожный вагон. Правда, всего один

Компания «Укрзализниця» приняла решение о проведении капттального ремонта вагонного парка.

По сообщению пресс-службы ведомства, ваноны оснастят кондиционерами, заменят оборудование и изменят дизайн.

При этом, «…на 94% это будет проведено за счет комплектующийх отечественного производства!»

Отметим, однако, что из почти пятитысячного вагонного парка «Укрзализници» отремонтировать планируют всего сто пятьдесят три вагона. Т.е около 3% от их общего количества. И это при том, что средний возраст пассажирских вагонов в Украине превышает тридцать лет.

Добавим, что по имеющейся информации , первый из отремонтированных вагонов будет направлен в Одессу.



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