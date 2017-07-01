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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Флагман украинских ВМС «Гетман Конашевич-Сагайдачный» принял участие в учениях с НАТОвсми кораблями

Категория: Новости


Флагман украинских ВМС «Гетман Конашевич-Сагайдачный» принял участие в учениях с НАТОвсми кораблями

Боевые корабли НАТО –британский эсминец «Дункан» и турецкий фрегат «Ильдирим» сразу после выхода из Одесского порта приняли участие в военных учениях с участием палубной авиации. В них принимает так же участие и флагман украинского флота «Гетман Конашевич-Сагайдачный».

По данным пресс-службы МО Украины, корабли отрабатывают действия палубных вертолетов, а так же высадку штурмовых групп на суда с целью проведения их досмотра.

Согласно предоставленной информации, программа учений выполняется в полном объеме.



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