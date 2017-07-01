Элеватор в Одесской области загрязнял воздух выбросами

Государственная экологическая инспекция в Одесской области во время плановой проверки соблюдения требований природоохранного законодательства выявила, что ООО «Измаильский Элеватор» загрязнял воздух на протяжени 2015-2016 г.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Государственной экологической инспекции в Одесской области Александр Ставнийчук.

«Во время проведения проверки, госэкониспекторами по охране окружающей природной среды установлено, что предприятие, на протяжении 2015-2016 годов, осуществляло выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками при отсутствии разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками. Это является нарушением требования пунктов 1-3 части первой статьи 10, части пятой статьи 11 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха»,— написал Александр Ставнийчук.

Сумма убытков, причиненных государству в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, достигла больше 2 млн грн.

Госэкоинспекция направила претензию к ООО «Измаильский Элеватор» для добровольного возмещения убытков.