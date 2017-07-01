Что одесситам продают под видом кваса

В ходе заседания исполнительного комитета городского совета был продемонстрирован сюжет о так называемом «производстве» кваса в Одессе. Советник мэра Сергей Дубенко провел целое расследование, чтобы выяснить, что за жидкость попадает в старые желтые цистерны с надписью «Квас».

Как оказалась производством «шмурдяка» в Одессе занимается предприниматель из Саврани. В сюжете были продемонстрированы шокирующие условия производства данного напитка.

«Я считаю, что об этом нужно говорить, и на это нужно реагировать, потому что мы, все здесь присутствующие, несем ответственность за то, чем торгуют на улицах нашего города», - отметил городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, он ни в коей мере не выступает против производства и продажи в Одессе прохладительных напитков, но в данном случае речь идет о качестве.

«Мы за то, чтобы в Одессе развивался малый и средний бизнес, чтобы наши одесситы, и маленькие, и взрослые, жили в безопасном городе. А безопасность – это достаточно широкий спектр вопросов», - добавил городской голова.

Мэр еще раз предупредил одесситов об опасности отравления напитками на разлив, и призвал не приобретать подобную продукцию, не будучи уверенными в качестве ее изготовления.