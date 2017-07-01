Одесский губернатор опроверг министра

Губернатор Одесской области Максим Степанов опроверг заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна по поводу существенного отставания в реконструкции трассы «Одесса-Киев». И связанному с этим предположением о том, что в нынешнем году весь комплекс работ завершен не будет.

«…по поводу опасения Владимира Омеляна (министра инфраструктуры), по поводу того, что в этом году мы не успеем закончить работы на трассе, то можно сказать, что на сегодняшний день из ста тридцати девяти километров, где требовались ремонтные работы, тридцать уже полностью сданы. На сорока четырех километрах трассы – работы на различной стадии и многие уже подходят к концу, а на пятнадцати километрах выданы все соответствующие разрешительные документы. На остальных участках завершены все тендерные процедуры», — отметил губернатор.

По словам Максима Степанова, темпы работ вселяют уверенность, что они в полном объеме будут закончены в срок.

Напомним, что Максим Степанов уже неоднократно обещал, что трасса «Одесса-Рени» будет полностью приведена в порядок уже до конца года.