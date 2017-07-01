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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Подготовка к отопительному сезону идет полным ходом

Категория: Новости


Подготовка к отопительному сезону идет полным ходом

Об этом сообщил журналистам первый вице-мэр Анатолий Орловский. По его словам, большая часть работ будет завершена уже к началу сентября. При этом все тепловые сети будут полностью готовы к эксплуатации не позднее 1 октября.

Напомним, что формально отопительный сезон начинается в середине октября, но реально – только после того как в течение трех суток среднесуточная температура будет не выше восьми градусов. Обычно это происходит только к концу октября - началу ноября.

При этом, для того чтобы реально обеспечить теплом дома одесситов, после подписания мэром распоряжения о начале отопительного сезона, требуется еще две-три недели.



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