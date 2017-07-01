Хаджибейский лиман необходимо срочно соединить с морем?

Причиной гибели рыбы в Хаджибейском лимане мог стать сброс в водоем нечистот.

Такое мнение высказывает ряд одесских экспертов.

Так, по мнению известного одесского эксперта Ивана Русева, в лиман регулярно используется для сброса нечистот. Кроме того, в советский период туда сбрасывались опасные пестициды, которые постепенно накапливаются в организме рыб.

Кроме того, эксперты обращают внимание на значительное повышение температуры воды в лимане. В результате рыбе может попросту не хватать кислорода. Так же уже на протяжении значительного времени в лимане наблюдается гниение водорослей, которые тем самым так же отравляют воду.

Если этот процесс продолжится, то по мнению специалистов, лиман может превратиться в мертвый водоем, где кроме водорослей, ничего нет.

Чтобы этого не допустить, в лиман нужно срочно обеспечить приток свежей воды.

А поскольку практически все речушки, питающие водоем. либо пересохли, либо задамбованы, единственным выходом является соединение Хаджибейского лимана с морем. Как это уже было сделано с Куяльницким лиманом.

Водоем может считаться лиманом лишь в том случае, если так или иначе соединен с морем. Изначально такое соединение имела вся сеть черноморских лиманов, однако со временем многие это соединение потеряли.

Напомним, что этим летом в Хаджибейском лимане наблюдается массовая гибель рыбы, в первую очередь – пеленгаса.