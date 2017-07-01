В Верховный суд Украины попадают четыре одессита

Судебная реформа в Украине предполагает создание совершенно нового Верховного суда, решения которого будут иметь силу прецедентов, то есть смогут оказывать влияние на суды низших инстанций при принятии ими решений по похожим обстоятельствам. Как только новый Верховный Суд будет создан, сразу же будут ликвидированы нынешний Верховный суд, а также высшие специализированные суды. Это станет без преувеличения историческим событием для нашей страны, ведь Верховный суд в Украине впервые был сформирован в 1926 году и за почти столетие своего существования не претерпевал столь серьёзных изменений. Юристам придётся позабыть о Высшем специализированном суде по рассмотрению уголовных и гражданских дел, Высшем хозяйственном суде и Высшем административном суде, ведь их попросту не будет, а всю кассационную функцию переберёт на себя новый Верховный суд.

Всего четыре одессита выиграли конкурс в обновленный Верховный суд Украины.

Они заняли соответствующие места в рейтинге 320 кандидатов на должности судей ВСУ, 120 из которых наденут мантии. Напомним, в результате реформы Верховный суд должен заменить как кассационная инстанция все существующие с 2010 года высшие специализированные суды — по рассмотрению гражданских и уголовных дел, административный и хозяйственный.

В административной палате Верховного суда будут работать профессор Международного гуманитарного университета Татьяна Анцупова и судья Одесского апелляционного административного суда Александр Золотников. В гражданском ВСУ - судья Приморского райсуда Одессы Сергей Погребной.

Татьяна Анцупова на протяжении многих лет преподает такие учебные дисциплины как право Совета Европы, международно-правовые механизмы защиты прав человека, международно-правовое сотрудничество причерноморских государств, а также право международных договоров. Теперь Татьяна Анцупова будет занимать должность в административной палате обновлённого Верховного суда Украины.

Относительно второго представителя юридического образования Одессы, кандидата юридических наук, доцента кафедры трудового права и права социального обеспечения Национального университета «Одесская юридическая академия» Егора Краснова — он войдёт в состав судейского корпуса кассационного хозяйственного суда Верховного суда Украины.

Всего в конкурсе на замещение 120 судейских должностей участвовало 653 человека, в том числе 28 наших земляков. 15 из них являются действующими судьями.

Конкурс начался 7 ноября 2016 года. Его участники сдали профессиональные и психологические тесты, прошли спецпроверку и собеседования.

По результатам отбора Высшая квалификационная комиссия судей направит список из 120 кандидатов в Высший совет правосудия, который будет принимать решение о формировании обновленного ВСУ.