Наиболее активных участников штурма Ширяевского суда отправили в СИЗО

Приморский суд Одессы накануне принял решение о том, что наиболее активных участников штурма Ширяевского суда необходимо отправить в СИЗО.

Согласно внесенному вердикту, лидер организации «Украина-це ми» Виталий Голодок и еще пятеро его наиболее ретивых приверженцев отправлены под стражу на два месяца.

По мнению суда, оставаясь на свободе, эти люди могли оказывать давление как на следствие, так и на свидетелей своих противоправных действий.

Вероятно, на решение суда сказался и тот факт, что большинство из них уже были ранее судимы, причем по таким «непривлекательным» статьям, как разбойные нападения, хранение оружия и т.д.

Еще двум участникам определена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Отметим, что к началу слушаний под зданием суда собралось до сотни агрессивно настроенных соратников Виталия Голодка и даже возникло опасение, что они будут штурмовать здание.

И только прибытие усиленных нарядов полиции и бойцов Нацгвардии, несколько разрядило ситуацию и позволило в конечном итоге сохранить относительный общественный порядок.

Свою роль в этом сыграли и представители других общественных организаций, заявивших, что не допустят насилия.