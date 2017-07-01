Под одесской парковкой провалилась земля

Масштабный провал асфальтового покрытия произошел накануне под парковкой на улице Успенкой между улицами Осипова и Канатной.

В результате под землю ушли колеса сразу двух автомобилей – «Нисан» и «SsangYong»

Провал оказался столь глубоким, что доставать автомобили пришлось с помощью эвакуатора.

Теперь их владельцы всерьёз опасаются, что в результате произошедшего могла существенно пострадать ходовая часть их «стальных коней».

Что стало причиной провала, пока непонятно.

Отметим, что обычно в Одессе такие явления происходят из-за наличия пустот под асфальтовым покрытием, которые могли иметь как естественное происхождение, связанное, скажем, с проходящей под значительной частью города системой катакомб, так и «рукотворное». Иногда причиной появившихся пустот становится подмывание грунта из-за прорыва или фильтрации инженерных сетей.