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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Под одесской парковкой провалилась земля

Категория: Новости / Происшествия


Под одесской парковкой провалилась земля

Масштабный провал асфальтового покрытия произошел накануне под парковкой на улице Успенкой между улицами Осипова и Канатной.

В результате под землю ушли колеса сразу двух автомобилей – «Нисан» и «SsangYong»

Провал оказался столь глубоким, что доставать автомобили пришлось с помощью эвакуатора.

Теперь их владельцы всерьёз опасаются, что в результате произошедшего могла существенно пострадать ходовая часть их «стальных коней».

Что стало причиной провала, пока непонятно.

Отметим, что обычно в Одессе такие явления происходят из-за наличия пустот под асфальтовым покрытием, которые могли иметь как естественное происхождение, связанное, скажем, с проходящей под значительной частью города системой катакомб, так и «рукотворное». Иногда причиной появившихся пустот становится подмывание грунта из-за прорыва или фильтрации инженерных сетей.



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