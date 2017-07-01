Управляющая компания второй раз продала паркинг на Гагаринском плато некоему застройщику под хостел

В Одессе на Гагаринском плато в ходе конфликта, возникшего из-за здания паркинга, ночью произошли стычки. На место прибыли наряды полиции, которые утихомирили стороны, передает 112.ua.

«Сегодня ночью произошла очередная попытка силового захвата здания паркинга жилого комплекса "Аркадийский дворец" на Гагаринском плато. В "боевых действиях" участвует более ста "титушек", еще около восьмидесяти находятся неподалеку "в резерве», - говорится в сообщении.

По информации издания конфликт вокруг здания паркинга начался после того, как управляющая компания второй раз продала его некоему застройщику. Игнорируя документы жильцов о праве собственности и долгосрочной аренды на паркоместа, застройщик намерен превратить его в хостел и достроить еще несколько этажей.

«В результате затянувшегося конфликта несколько автомобилей жильцов даже оказались замурованными внутри здания, в котором паркоместа перестраивают в гостиничные номера», - отмечается в сообщении.

В полночь парни спортивной внешности «прошли на штурм». На место прибыли наряды полиции, которые пытались утихомирить стороны, и бойцы Нацгвардии, которые «не горели желанием вмешиваться в ситуацию».

«К счастью, в этот раз обошлось без стрельбы. Паркинг выстоял. К двум часам ночи нападающие начали перегруппировку: часть титушек увезли автобусами, часть отошла своим ходом, а "засадный полк" все еще остается на Гагаринском плато в ожидании инструкций», - подытожило издание.

От комментариев нападающие отказываются и очень нервно, с угрозами, реагируют на фотосъемку.