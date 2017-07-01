Пилот Александр Акопов, мастерски посадивший повреждённый самолёт в аэропорту Стамбула, оказался «поклонником Лаврова»

Пилот турецкой авиакомпании AtlasGlobal Александр Акопов, сумевший посадить в аэропорту Стамбула сильно поврежденный во время шторма с градом самолет, оказался выходцем из Донецка, выпускником советской лётной школы и поклонником Лаврова.

Напомним, пассажирский самолет, который пилотировал Александр Акопов, побило градом на высоте 4 тысяч футов, после этого он принял решение возвращаться в аэропорт вылета — Стамбул, после чего ему удалось виртуозно посадить поврежденную машину. В момент посадки видимость в кабине пилотов была почти нулевой, поскольку все стекла были повреждены.

Весь день 29 июля украинские СМИ наперебой рассказывали о его мастерстве, которое спасло жизни членам экипажа и 121 пассажиру. Президент Украины Петр Порошенко наградил Александра Акопова орденом «За мужество» и посвятил ему запись в своем Твиттере.

Сегодня пользователи социальных сетей быстро выяснили, что Акопов — бывший житель Донецка. После начала гражданской войны на Украине и разрушения Донецкого аэропорта он предпочел уехать работать за границу.

Вот к каким выводам пришла, изучив страничку Александра Акопова, журналист украинского телеканала СТБ Алёна Лунькова.

«Александр Акопов, тот самый пилот, который вчера героически посадил самолёт. Это, конечно, совсем не уменьшает его профессионализм, но очень смешно, что нового "украинского героя", которого лично поздравил даже премьер и наградил президент, на самом деле поклонник ДНР, семья его в Донецке, а на его аватарке Лавров», — пишет Лунькова на своей страничке в Facebook.

Пользователь Сергей Наумович написал: « Упс... "Гордость" Украины, пилот, спасший жизни 127 человек, в том числе и свою, Александр Акопов , в мае 2015 года поставил себе на аватарку в ФБ фото Сергея Лаврова. Она, собственно, находится там и до настоящего времени. И это не в 2013-м, не 2012-м году, а уже в мае 2015-го! Т.е. после Иловайска, Дебальцево, ДАПа и т.д. Не знаю, как для вас, но для меня после увиденного полностью меняется отношение к "герою". Извините. Можете закидать меня камнями, но я отказываюсь переступать через свои принципы, которые касаются российской агрессии».