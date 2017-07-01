Объём промышленного производства в Украине опять снизился

В первом полугодии 2017-го года объём промышленного производства был на 0,4% меньше, чем за аналогичный период 2016-го.

Об этом сообщает государственная служба статистики.

Наиболее сильный спад продемонстрировали добывающая промышленность (–6%), производство кокса (–23,1%), химическая промышленность (–3,3%), металлургия (–6,8%).

Для сравнения, в Одесской области дела обстоят относительно неплохо: за первое полугодие 2017-го года промышленность региона показала рост в 19,4% по сравнению с прошлогодними показателями.