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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Объём промышленного производства в Украине опять снизился

Категория: Новости / Экономика и финансы

В первом полугодии 2017-го года объём промышленного производства был на 0,4% меньше, чем за аналогичный период 2016-го.

Об этом сообщает государственная служба статистики.

Наиболее сильный спад продемонстрировали добывающая промышленность (–6%), производство кокса (–23,1%), химическая промышленность (–3,3%), металлургия (–6,8%).

Для сравнения, в Одесской области дела обстоят относительно неплохо: за первое полугодие 2017-го года промышленность региона показала рост в 19,4% по сравнению с прошлогодними показателями.



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