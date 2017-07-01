Михаил Саакашвили: Я имею право на голландское гражданство, но буду жить в транзитной зоне аэропорта «Борисполь»

Бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что имеет право на голландское гражданство.

Об этом он сообщил в интервью Украинской правде под названием "Аваков и Порошенко просто поделили страну между собой"

«Моя жена голландка, я автоматически имею право на голландское гражданство — мы уже столько лет женаты. Мои дети с грузинскими паспортами также имеют голландские паспорта. Этой проблемы у меня нет», — сказал Саакашвили.

При этом он отметил, что не будет получать гражданство Нидерландов, поскольку взял обязательства перед народом Украины.

Саакашвили добавил, что будет жить в транзитной зоне аэропорта «Борисполь». Также он заявил, что знает «все выходы и входы в Украину».