Гибридная эпоха (ВИДЕО)

Шокирующие подробности масштабов серого бизнеса белорусского государства в условиях экономической блокады «ДНР» и «ЛНР» со стороны Украины опубликовал в своем расследовании оппозиционный к режиму Лукашенко сайт «Белсат». По его данным, продукция десятков белорусских предприятий попадает к ОРДЛО через российско-украинскую границу, которая не контролируется официальным Киевом.

«Информация о том, что белорусские продукты были замечены в магазинах Донецка и Луганска, появляется в сети регулярно, но на единичных примерах было трудно оценить масштабы этого бизнеса. А масштабы действительно значительные. Так, донецкий деловой портал DNR-live оценивает долю белорусской продукции на потребительском рынке «ДНР» примерно в 25%», – отмечает «Белсат».

Местные жители подтверждают большое количество белорусских товаров на полках супермаркетов Донецка и Луганска.

«Алкоголь, сыры, мясо глубокой заморозки… Причем до войны таких белорусских продуктов мы не видели – мясо или пиво белорусское… никогда! Спрос на них сейчас очень большой – российские сильно уступают по качеству и цене», – рассказала «Белсату» жительница Луганска.

При этом Беларусь наращивает торговлю и с остальной Украиной, активно захватывая сегменты украинского рынка, оставленные Россией. Что это: беспринципность или веление времени?

«Воюем и торгуем» – главный лозунг «гибридной» эпохи шокирующим оксюмороном ворвался в наше сознание три года назад. И если поначалу это утверждение вызывало в нашем сознании протест, то теперь, кажется, все стали к нему привыкать.

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