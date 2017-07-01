Ночной клуб на Фонтане сгорел из-за неисправной проводки

Версия о преднамеренном поджоге ночного клуба «Пляжник» на 13-й станции Большого Фонтана не подтвердилась.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка.

Как выяснилось, некоторые очевидцы видели дымящиеся провода.

Напомним, что возгорание клуба произошло накануне вечером около 22 часов 30 минут.

К счастью, все сотрудники и посетители заведения успели покинуть здание, поэтому жертв нет.

Однако, несмотря на все усилия пожарных, сам клуб выгорел практически полностью.

Отметим, что в отличие от капитальных «зимних» клубов и ресторанов, летние делаются в основном из легких деревянных, пластиковых, а то и тростниковых конструкций, которые сгорают практически мгновенно.