В Национальном олимпийском комитете Украины чествовали чемпионов

В национальном олимпийском комитете Украины состоялась торжественная встреча с призерами чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ, среди которых – выпускница Института национального и международного права Международного гуманитарного университета, мастер спорта международного класса Анастасия Тодорова, с тренерами команды, а также президентом Федерации каноэ Украины.

Сложилась добрая традиция встреч с нашими спортсменами. Мы всегда следим за выступлениями украинцев, болеем и поддерживаем как морально, так и материально, помогая спортсменам, тренерам, федерациям олимпийских видов спорта. — отметил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Напомним, Анастасия Тодорова — выпускница Института национального и международного права Международного гуманитарного университета – одна из лучших байдарочниц в Украине, мастер спорта Украины международного класса, победитель и призер Кубка мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы по гребле на байдарках.

Анастасия стала победителем на олимпийской дистанции 500 м в составе экипажа байдарки-четверки, который завоевал серебро на чемпионате Европы-2015 и получил олимпийскую лицензию на участие в Олимпийских играх-2016. Вместе с Инной Грищун Анастасия Тодорова завоевала также бронзовую награду еще в одной олимпийской дисциплине - байдарке-двойке на дистанции 500 м. В 2016 году спортсменка приняла участие в двух финалах Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в составе сборной Украины, тогда до олимпийской медали ей не хватило в буквальном смысле доли секунды. В этом году Анастасия Тодорова вместе с Марией Кичасовой, Марией Повх и Инной Грищун на байдарке-четверке на 500 метрах принесли Украине бронзовую медаль чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ, проходившего в Болгарии.

Убежден, что с таким опытным наставником как двукратный Олимпийский чемпион Юрий Чебан и сильным тренерским составом у украинской сборной впереди много новых свершений и побед. — подчеркнул Сергей Бубка.