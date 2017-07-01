 
Информация к новости
  • Просмотров: 21
  • Дата: Сегодня, 16:24
Сегодня, 16:24

В Национальном олимпийском комитете Украины чествовали чемпионов

Категория: Новости / Спорт

В Национальном олимпийском комитете Украины чествовали чемпионов

В национальном олимпийском комитете Украины состоялась торжественная встреча с призерами чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ, среди которых – выпускница Института национального и международного права Международного гуманитарного университета, мастер спорта международного класса Анастасия Тодорова, с тренерами команды, а также президентом Федерации каноэ Украины.

 

 

Сложилась добрая традиция встреч с нашими спортсменами. Мы всегда следим за выступлениями украинцев, болеем и поддерживаем как морально, так и материально, помогая спортсменам, тренерам, федерациям олимпийских видов спорта.
 — отметил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Напомним, Анастасия Тодорова — выпускница Института национального и международного права Международного гуманитарного университета – одна из лучших байдарочниц в Украине, мастер спорта Украины международного класса, победитель и призер Кубка мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы по гребле на байдарках.

Анастасия стала победителем на олимпийской дистанции 500 м в составе экипажа байдарки-четверки, который завоевал серебро на чемпионате Европы-2015 и получил олимпийскую лицензию на участие в Олимпийских играх-2016. Вместе с Инной Грищун Анастасия Тодорова завоевала также бронзовую награду еще в одной олимпийской дисциплине - байдарке-двойке на дистанции 500 м. В 2016 году спортсменка приняла участие в двух финалах Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в составе сборной Украины, тогда до олимпийской медали ей не хватило в буквальном смысле доли секунды. В этом году  Анастасия Тодорова вместе с Марией Кичасовой, Марией Повх и Инной Грищун на байдарке-четверке на 500 метрах принесли Украине бронзовую медаль чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ, проходившего в Болгарии.

Убежден, что с таким опытным наставником как двукратный Олимпийский чемпион Юрий Чебан и сильным тренерским составом у украинской сборной впереди много новых свершений и побед.
 — подчеркнул Сергей Бубка.

Олимпийское Токио-2020 уже не за горами! Очень приятно, что у нас такая талантливая молодая команда с огромным потенциалом. Пользуясь случаем, хочу пожелать нашим спортсменам плодотворной подготовки к чемпионату мира, который пройдет в конце августа в Чехии. Ждем от вас хороших новостей.
 сказал президент НОК.

Галерея

prev

В Национальном олимпийском комитете Украины чествовали чемпионов
В Национальном олимпийском комитете Украины чествовали чемпионов
В Национальном олимпийском комитете Украины чествовали чемпионов
В Национальном олимпийском комитете Украины чествовали чемпионов
В Национальном олимпийском комитете Украины чествовали чемпионов
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 