Ночной клуб «Пляжник» в результате пожара выгорел практически полностью

В этом смогли наглядно убедиться, как журналисты, так и простые отдыхающие, посетившие сегодня пляж на 13-й станции Большого Фонтана.

К сожалению, от ночного клуба почти ничего не осталось, большая часть конструкций фактически уничтожены огнем. В течение всего дня сотрудники клуба и рабочие разбирали завалы и выносили уцелевшее (и не очень) оборудование.

Причем, судя по всему, работы там хватит еще, по меньшей мере, на несколько дней.

Отметим, что охрана заведения крайне демонстрировала весьма агрессивное отношение к исполняющим свой профессиональный долг работникам СМИ.

Напомним, что пожар в клубе возник 29 июля около 22 часов 30 минут. По официальной версии, причиной стала неисправная электропроводка.