Одесские националисты готовятся сорвать выступление Светланы Лободы

Во всяком случае, именно к этому они активно призывают в соцсетях.

Так, небезызвестный экс-лидер местных «правосеков» крайне национальноактивный Сергей Стерненко откровенно заявил на своей странице в соцсетях, что приезд в Одессу Светланы Лободы, «…это вызов всей патриотической общественности города! Поэтому я призываю моих друзей из других регионов приехать на этот день в Одессу!»

Отметим, что национальнооозабоченные граждане, грозящие сорвать эстрадное выступление, в очередной раз демонстрируют наплевательское отношение к мнению других жителей города. Другими словами, если приезд Светланы Лободы они воспринимают, как плевок в свое лицо, то стремление сорвать ее выступление – это плевок в лицо всем тем, кто их потуг не разделяет. А таковых людей в Одессе немало, нравится им это или нет.

Напомним, что выступление Светланы Лободы на стадионе «Черноморец» запланировано на 3 сентября.