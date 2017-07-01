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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Одесские националисты готовятся сорвать выступление Светланы Лободы

Категория: Новости


Одесские националисты готовятся сорвать выступление Светланы Лободы

Во всяком случае, именно к этому они активно призывают в соцсетях.

Так, небезызвестный экс-лидер местных «правосеков» крайне национальноактивный Сергей Стерненко откровенно заявил на своей странице в соцсетях, что приезд в Одессу Светланы Лободы, «…это вызов всей патриотической общественности города! Поэтому я призываю моих друзей из других регионов приехать на этот день в Одессу!»

Отметим, что национальнооозабоченные граждане, грозящие сорвать эстрадное выступление, в очередной раз демонстрируют наплевательское отношение к мнению других жителей города. Другими словами, если приезд Светланы Лободы они воспринимают, как плевок в свое лицо, то стремление сорвать ее выступление – это плевок в лицо всем тем, кто их потуг не разделяет. А таковых людей в Одессе немало, нравится им это или нет.

Напомним, что выступление Светланы Лободы на стадионе «Черноморец» запланировано на 3 сентября.



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