С 1 августа услуги «Новой почты» подорожают

Компания «Нова почта» повышает с 1 августа тарифы на доставку по Украине.

Об этом сообщается на официальном сайте «Новой почты».

В среднем тарифы на доставку в отделение документов и посылок весом от 0,1 до 10 кг и от 20 до 30 кг изменяются на 2-5 грн. Также обновлён размер доплаты за адресную доставку документов и посылок — в зависимости от веса отправления она изменится на 5-20 грн.

«Изменения обусловлены ростом необходимых инвестиций в логистическую инфраструктуру компании и разработку новых сервисов и продуктов, которые позволят усовершенствовать качество обслуживания клиентов», — объясняют в «Новой почте».

Кроме того, компания внедрила новый подход к тарификации хранения отправлений в отделении и переадресации. Введена градация веса отправлений для переадресации между отделениями, распределение тарифа на хранение посылок и грузов, а также изменены расценки на эти дополнительные услуги. Изменилась также стоимость услуги поднятия на этаж грузов весом более 30 кг.

«Новая почта» пересмотрела стоимость обратной доставки документов по Украине из одного отделения в другое, а также стоимость доставки грузов (свыше 30 кг), в том числе паллетированных, в отделение и по адресу. Подробнее об изменениях можно узнать из обновленных прайс-листов, которые будут опубликованы 1 августа на сайте «Новая почта»

«Учитывая все нововведения, обновлённые тарифы "Новой почты" остаются самым выгодным на рынке экспресс-доставки с точки зрения соотношения цены и качества сервиса», — уточняют в компании.