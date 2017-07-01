Где в Одессе и области в ночь на 2 августа не будет воды

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения работ по ремонту 2-х ЗК Ду=600мм на ВНС «Западная»

01 августа с 23:00 до 08:00 02 августа 2017 года

будет прекращена подача воды следующим потребителям города и области:

ж/м «Слободка», ж/м «Новая Слободка», ж/м «Застава-1, ул.Химическая, Киевское шоссе, санаторий «Хаджибей», пос. Сахарный, ул. Промышленная, ул. Пестеля, ул. Парковая, ул. Грушевского. с. Усатово, ж/д станция Усатово, с. Нерубайское, с. Большая Балка, пос. Нати.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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