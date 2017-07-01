Семьдесят детей с Донбасса отдохнут в одесских курортах за счет …сотрудников областной администрации

Как сообщил в ходе аппаратного совещания губернатор Максим Степанов, все работники областной администрации перевели свой однодневный заработок для организации отдыха на море детей из прифронтовой Марьинки.

«К нам поступила просьба организовать отдых тридцати детей. Но когда практически все сотрудники областной администрации перевели свой однодневный заработок, чтобы этот отдых организовать, набралось более двухсот пятидесяти тысяч гривен. Это позволит нам принять не тридцать, а семьдесят детей. И не только из Марьинки, но и из Луганской области!»

По словам главы региона, дети приедут в Одессу уже 3 августа. Они будут размещены на базе отдыха в селе Фонтанка, где пробудут в течение двух недель.

«Им просто необходим хоть маленький кусочек нормального детства!»- подчеркнул губернатор.

По его словам, детям уже подготовлена разнообразная интересная программа, включающая, в частности, посещение Дельфинария.